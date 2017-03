Reto habe sein Elternhaus in Hofstetten am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr verlassen und sei nach einem Spaziergang nicht zurückgekehrt, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn.

Die Eltern schalteten die Polizei ein. Der 16-Jährige ist auf Betreuung und Medikamente angewiesen. Trotz der intensiv geführten Suche auch mit Polizeihunden und einem Helikopter sowie Abklärungen im Umfeld konnte Reto bisher nicht aufgefunden werden.

Der 16-Jährige ist 170-175 cm gross, schlank, hat ein schmales Gesicht und dunkelbraune, mittellange, glatte Haare. Er trägt eine graue Winterjacke, blaue Jeans, graue Turnschuhe und einen schwarzen Pullover mit Kapuze

Personen, die sachdienliche Angaben über den Verbleib des Gesuchten machen können oder ihn seit Mittwochabend gesehen haben, melden sich bitte umgehend bei der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 71 11). (pks)