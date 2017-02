***

Ein Jahr später kassiert er dafür eine seiner bittersten Niederlagen. Erstmals bin ich in Wimbledon dabei und sitze lange Zeit fast ganz alleine auf der Pressetribüne. Doch Federer verabschiedet sich am frühen Montagabend bereits in der ersten Runde gegen den kroatischen Qualifikanten Mario Ancic. Coach Peter Lundgren spricht am nächsten Tag mit den Schweizer Journalisten und sucht verzweifelt nach Erklärungen.

***

Federer zeigt sich nicht mehr in Wimbledon. Dafür taucht er wenige Tage später in Oberlunkhofen auf, als Zuschauer bei den Aargauer Tennismeisterschaften. Er hofft auf einen Sieg von seinem Kumpel Reto Staubli, doch dieser verliert den Final.

***

«Federer», tönt es ganz verschlafen aus dem Handy – es ist elf Uhr morgens. «Sorry, hab ich dich geweckt?» «Ja, macht aber nichts.» «Soll ich später anrufen?» «Gern, so in zwei Stunden, ciao.» Federer hat am Abend zuvor in Wien sein viertes Turnier gewonnen.

***

2003 ist in Wimbledon Federers Schwäche bei den Grand-Slam-Turnieren ein grosses Thema. Wie auch im Jahr zuvor ist er in Paris in der ersten Runde ausgeschieden, gegen Luis Horna, die Nummer 88 der Welt. Federer, die Nummer fünf der Welt, hat es bisher nur zweimal in einen Viertelfinal geschafft: 2001 in Paris und Wimbledon. «Er muss nun hier mal weiterkommen», sagt der holländische Kollege. «Nicht unbedingt gewinnen, aber mal einen Halbfinal schaffen.»

Federer nimmt sich diese Worte offensichtlich zu Herzen, beisst sich trotz blockiertem Rücken im Achtelfinal gegen Feliciano Lopez durch, schlägt in einem begeisternden Achtelfinal den favorisierten Andy Roddick. «Dass ich das noch erleben darf, dass einer wieder mal so Tennis spielt», schwärmt ein Kollege aus Deutschland, der zuvor Federer gegen Roddick keine Chance gegeben hatte. Federer gewinnt sein erstes Grand-Slam-Turnier. Im Final gegen den Australier Mark Philippoussis.

Das sind alle Turniersiege von Roger Federer: