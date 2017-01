Nun wissen wir, dass es ganz und gar nicht so ist. Der EHC Kloten gilt sogar zu Recht als eine der Mannschaften mit dem stärksten Zusammenhalt im Lande. Sie hat seit 2011 eine verrückte wirtschaftliche und sportliche Achterbahnfahrt inklusive Lohnreduktionen überstanden, ohne Schaden an der Seele zu nehmen.

Die mediale Konzentration auf einen Star hat einen ganz besonderen Grund. Vergangene Woche ist Luca Cunti von den ZSC Lions nach Kloten transferiert worden, und am Samstagabend in Langnau rückte er erstmals in die erste Linie vor.

Bereits nach 104 Sekunden schlug der WM-Blitz im Kasten von Tigers-Goalie Damiano Ciaccio ein. Zwei Klotener brausten den Langnauern davon, Luca Cunti legte für Denis Hollenstein auf, und der traf mit Direktschuss. Zum ersten Mal seit dem WM-Final von 2013 stürmen die beiden gleichaltrigen Zürcher wieder in der gleichen Linie. Das alleine ist den Matchbesuch wert.

Knieporbleme als Abgangsgrund

Aber dieser Blitztreffer ist nicht der Grund für das rege Interesse der Chronisten. Sie wollen ergründen, warum Luca Cunti im Hallenstadion gehen musste. Warum er bei ZSC-Trainer Hans Wallson in Ungnade gefallen ist. Zuerst mag der WM-Silberheld nicht antworten. «Darüber sollte ich wohl nicht reden».

Erst durch die Aufforderung der versammelten Chronistenrunde, er sei ja jetzt nicht mehr bei den ZSC Lions und dürfe schon reden, taut er auf und gibt eine überraschende Antwort. «Ich hatte Kniebeschwerden und die hätten sich verschlimmert, wenn ich nur sporadisch eingesetzt worden wäre. Wenn ich regelmässig spiele und ‹warm› bin, ist es hingegen kein Problem. Der Trainer hat mir gesagt, er habe eigentlich nichts gegen mich. Aber zuletzt habe es Anweisung von oben gegeben, mich nicht mehr einzusetzen.»