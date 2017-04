Der Trainerkrimi geht in die Verlängerung: Eigentlich wollte die Klubleitung des FC Aarau um Präsident Alfred Schmid und Vize Roger Geissberger heute Nachmittag Klarheit schaffen, ob der Vertrag von Marco Schällibaum verlängert wird oder nicht. Doch der Zürcher, seine Spieler und die FCA-Fans müssen sich einen weiteren Tag gedulden. „Wegen kurzfristiger beruflicher Verpflichtungen kann das Gespräch mit Marco Schällibaum nicht am Mittwoch, sondern erst am Donnerstag stattfinden“, erklärt Geissberger. Am Donnerstagabend werde dann die Öffentlichkeit informiert.

Somit will es der Zufall nun tatsächlich, dass Schällibaum an seinem 55.Geburtstag von seinem beruflichen Schicksal erfährt. Er selber ist optimistisch und glaubt an eine Verlängerung. Die Tatsachen, dass die Klubleitung mit der Beantwortung der Trainerfrage so lange gezögert hat und bereits mit einem möglichen Nachfolger (Giorgio Contini) gesprochen hat, sprechen jedoch gegen Schällibaum.

Aarau-FCZ wird am 4. Mai wiederholt

An einer anderen FCA-Front gibt es Neuigkeiten: Das Wiederholungsspiel im Brügglifeld gegen den FC Zürich soll am Donnerstag 4. Mai stattfinden. Die Anspielzeit ist noch nicht bekannt. Auch darüber, wie die Tickets vom abgebrochenen Spiel am 13. März für das Wiederholungsspiel verwendet werden können, sollen in den nächsten Tagen Informationen folgen.

Marco Schällibaums Trainerkarriere in Bildern: