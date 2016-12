Mit einem erstaunlichen Comeback wartete Schweizermeister Lars Forster am Stephanstag an der 41. Austragung des Querfeldeins von Dagmersellen auf. Nachdem er wegen einer Schulteroperation längere Zeit ausgefallen war, feierte Forster am 26. Dezember im Trikot des Schweizermeisters erstmals einen Sieg. Dieses Schweizermeistertrikot hatte der 23-jährige Forster im Januar in Dagmersellen geholt.