Die Suche des FC Aarau nach einem fixen Hauptsponsor ist vorbei: Am Dienstagmorgen gibt der aktuell Viertplatzierte der Challenge League die Partnerschaft mit dem südkoreanischen Autohersteller Kia Motors bekannt.

Das Engagement von Kia Motors als Hauptsponsor startet im kommenden Sommer mit dem Beginn der Saison 2017/18. Die beiden Parteien haben einen Vertrag mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren abgeschlossen. Dieser dürfte dem FCA pro Saison Einnahmen von rund 250'000 bis 300'000 Franken bescheren. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Betrag bei einem allfälligen Aufstieg in die Super League auf rund 500'000 Franken erhöhen würde.

FCA-Präsident Alfred Schmid erleichtert

Mit Kia hat der FCA einen weltweit bekannten und namhaften Hauptsponsor gefunden. Und das, nachdem die Aarauer während anderthalb Saison auf der Suche nach einem Nachfolger für die Zehnder Group waren. Das Gränicher Unternehmen war ab der Rückrunde der Saison 2010/11 bis Ende der Hinrunde der Saison 2015/16 während fünf Jahren als Hauptsponsor des FCA aufgetreten.

Dementsprechend erleichtert zeigt sich Klubpräsident Alfred Schmid bei der Präsentation der neuen Partnerschaft im Emil Frey Classic Center in Safenwil: «Besonders freut mich, dass wir einen bestehenden Premiumsponsoren von unserer Arbeit überzeugen konnten und ein weltweit tätiges Unternehmen mit regionaler Verwurzelung dieses nachhaltige Engagement eingeht», sagt er.

In zwölf Jahren vom Premium- zum Hauptsponsor

Tatsächlich ist Kia Motors als bisheriger Premiumsponsor des FCA bereits seit zwölf Jahren visuell sowohl im Stadion, als auch auf dem Dress der Spieler präsent. Michael Rutschmann, Geschäftsleiter des Schweizer Generalimporteurs mit Sitz in Safenwil, geht mit Vorfreude in die ausgebaute Partnerschaft: «Ich bin überzeugt, mit dem Schritt zum Hauptsponsor einen Klub zu unterstützen, der seriös und zielstrebig auf sportliche Erfolge hin arbeitet. Es ist auch für unsere Seite eine Win-Situation, indem wir unsere Marke in einem positiven Umfeld präsentieren können.»

Natürlich zeigte sich bei der Präsentation auch Roger Keusch, Leiter Verkauf beim FCA, erfreut über den gelungenen Coup: «Der Hauptsponsor bildet, wenn man so will, das Tüpfelchen auf dem i und erlaubt es dem FC Aarau zusammen mit allen Sponsoren, Inserenten, Werbern, Fans, Freunden und Matchbesuchern höhere Ziele anzustreben», sagt er. Gemäss Informationen der «az» war Keusch massgeblich an der Verpflichtung von Kia Motors als neuem Hauptsponsor beteiligt.

Und diese von Keusch genannten höheren Ziele werden in der Medienmitteilung zum neuen Hauptsponsor auch gleich klar benannt: «Der Aargauer Traditionsklub will in der neuen Saison 2017/18 den Aufstieg in die Super League anpeilen», heisst es im Schreiben.

Kia-Markenbotschafter Köbi Kuhn in Safenwil

Die Umsetzung dieses Ziel liegt schliesslich bei den Spielern auf dem Platz. Deshalb war bei der Präsentation der neuen Partnerschaft zwischen dem FC Aarau und Kia Motors in Safenwil auch die komplette Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum anwesend. Zudem liess sich auch Köbi Kuhn diesen Anlass nicht entgehen. Der ehemalige Trainer der Schweizer Fussballnationalmannschaft ist Markenbotschafter von Kia.

Kia Motors ist der fünftgrösste Autohersteller der Welt und in der Schweiz mit rund 140 Händlern vertreten. Das Sportsponsoring hat beim südkoreanischen Unternehmen einen hohen Stellenwert. So unterstützt Kia seit vielen Jahren den Tennis-Sport an den Australian Open und ist seit der Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien auch Partner des Weltfussballverbandes Fifa.

Bekannte Marke auf der Brust

Im Klubfussball trat der Schriftzug von Kia unter anderem bei Klubs wie Girondins de Bordeaux, Atlético Madrid oder Hansa Rostock in Erscheinung. Im Schweizer Klubfussball ist das Engagement als Hauptsponsor für Kia eine Premiere. Der FCA wird damit ab der neuen Saison unter den Klubs der Super und Challenge League eines der bekanntesten Brandings auf der Brust tragen.

Keinen Einfluss hat der neue Hauptsponsor auf den Abschluss der laufenden Saison. In dieser werden weiterhin «Matchtag-Präsentatoren» mit Sponsoring-Paketen von vier bis sieben Partien als kurzzeitige Hauptsponsoren auftreten. Dementsprechend wird die Fan-Organisation «Szene Aarau» mit ihrer Crowdfunding-Aktion wie geplant zum «Matchtag-Präsentator» des FCA in den Runden 28 bis 32.