Gerade das lange Zögern, die sinkende Leistungskurve und der viel zu grosse Abstand auf die Tabellenspitze sprechen gegen den Zürcher. Andererseits gibt sich der Hauptbetroffene selbst, also Marco Schällibaum, noch am Vortag optimistisch: «Ich leiste gute Arbeit und gehe deshalb davon aus, positiven Bescheid zu erhalten.»

Zwei Trainings stehen heute auf dem Programm. Wann genau das entscheidende Gespräch zwischen Schällibaum und Vizepräsident Roger Geissberger stattfindet, ist nicht bekannt. Fakt ist: Die sechs Verwaltungsräte Alfred Schmid, Roger Geissberger, Urs Bachmann, Karl Oldani, Peter Zubler und Rudolf Vogt haben getagt und eine Entscheidung gefällt.

Hiobsbotschaft am Tag vor dem Geburtstag?

Gemäss Recherchen der «Aargauer Zeitung» hat die Klubleitung in dieser Woche kein längeres Gespräch mit Schällibaum geführt, in dem dieser seine Sicht der Dinge hätte darlegen und Eigenwerbung betreiben können. Sollte Schällibaums Vertrag nicht verlängert werden, muss sich dieser regelrecht abserviert vorkommen. Und dies ausgerechnet einen Tag vor seinem 55. Geburtstag.

Doch aufgepasst: Eine Absage an Schällibaum bedarf einer Alternative. Im Umfeld des FC Aarau werden die Namen von Giorgio Contini, Jeff Saibene und Pierluigi Tami herumgereicht, auch Ciriaco Sforza taucht immer wieder im Dunstkreis auf. Umgeschaut hat sich die Klubführung bereits - aber hat sie einen geeigneten Nachfolger gefunden? Beziehungsweise steht dieser zur Verfügung? Ist am Ende sogar der Mangel an Alternativen Schällibaums Glück? Antworten liefert der heutige Showdown im Trainerkrimi.

Düstere Prognosen von FC-Aarau-Experte Ruedi Kuhn für Marco Schällibaum: