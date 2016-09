Besle lässt offen, wie lange er noch Fussball spielen wird. Sein Vertrag beim FC Aarau dauert zwar nur noch bis Ende dieser Saison, aber es gibt eine Option. Bei einer gewissen Anzahl Spiele verlängert sich der Vertrag um eine Saison. Momentan ist er der unumstrittene Patron der Viererabwehrkette. Seine Erfahrung, seine Schlitzohrigkeit sind Gold wert. Für Trainer Marco Schällibaum ist Besle «der Rolls Royce des FC Aarau». Was für ein Kompliment an die Adresse des Mannes, der im Heimspiel gegen Le Mont zusammen mit Marco Thaler die Innenverteidigung der Aarauer bilden wird und nur ein Ziel vor Augen hat: Sieg!

Vom Übeltäter zum Polizisten?

Fussball hin, Fussball her; Besle macht sich seit geraumer Zeit viele Gedanken über die Zukunft, Gedanken darüber, was er nach der Zeit als Profi tun wird. «Für mich gibt es momentan zwei mögliche Berufsrichtungen», sagt er. «Ich wollte eigentlich immer Polizist werden und kann mir vorstellen, eine entsprechende Ausbildung zu machen. Anderseits habe ich vor kurzer Zeit eine Ausbildung in der Versicherungsbranche begonnen. Ich bekomme die Aufgaben nach Hause geschickt und schicke sie mit den hoffentlich richtigen Lösungen zurück.»

Weil Besle in seiner Planung für die berufliche Zukunft nichts dem Zufall überlässt, wird er in den nächsten Tagen einen Berufsberater aufsuchen. «Bevor ich mich entscheide, will ich wissen, wo meine Stärken und meine Schwächen sind», sagt er. «Das ist mir so wichtig, dass ich dafür bereit bin, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.» Mit dabei beim Termin mit dem Berufsberater ist Besles Lebenspartnerin Romina. Den Grund nennt er gleich selbst: «Romina ist eine extrem starke Frau und eine grosse Persönlichkeit. Sie weiss ganz genau, was für mich gut ist. Ich vertraue ihr voll und ganz. Sie wird mir bei der Realisierung meiner Pläne während der nächsten Jahre eine grosse Hilfe sein. Eine Hilfe, die ich dringend brauche.»