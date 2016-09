Die Möhliner überzeugten aber vor allem mit ihrem sehr druckvollen Spiel über die Mittepositionen und ihre hohe Treffsicherheit in Form von platzierten Abschlüssen. So wurden die Gastgeber bereits nach 15 Minuten mit 4:11 deutlich abhängt. Anders als zu Beginn schaffen es die Gelben Pfadfinder aus Winterthur nun nicht mehr, die Lücken in der Abwehr durch ihre Beinarbeit zu schliessen. Die Winterthurer Taktik, den eigenen Torhüter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers bei eigenem Ballbesitz auszuwechseln um eine Überzahl zu kreieren, brachte einen speziellen Torschützen hervor. Nach verlorenen Bällen war das Tor dann nämlich komplett offen.

Treffsicherer Torwart

Dies nutze Möhlin Torhüter Jelovcan der sich mit insgesamt drei verwerteten Weitschüssen aus dem eigenen Torraum in der Torschützenliste einreihen durfte. Weil es wohl etwas zu leicht ging, verspielten die Möhliner in der Folge einige Chancen zu leichtfertig und liessen ihre Gegner bis zur 23. Minute wieder auf nur noch drei Tore zum 10:13 herankommen.

Zu überzeugen wusste dann auch der neue Möhliner Kreisspieler Karlo Ladan, der sich nicht nur athletisch sondern auch sehr energisch gegen seine Gegenspieler durchzusetzen vermochte. So schoss er nicht nur vier Tore, sondern holte auch zahlreiche Penaltys für sein Team heraus und liess seine Gegner reihenweise auf die Strafbank wandern. Neben dem Angriffsspiel traten die Möhliner auch in der Verteidigung erkennbar als Kollektiv auf. Sie zeigten sich kämpferisch, halfen einander aus und trieben sich gegenseitig an, wodurch die Fricktaler mit einem Vorsprung von 12:19 in die Pause gingen.