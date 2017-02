Für viele Finnen stürzt 2001 eine Welt ein. Die Bedeutung des nordischen Skisports im skandinavischen Land ist riesig, die Stars der Szene haben Heldenstatus. Die grosse Party für die Heim-Weltmeisterschaft 2001 ist dementsprechend pompös angerichtet. Das Timing scheint perfekt, die einheimischen Naturburschen befinden sich in absoluter Topverfassung. Und sie enttäuschen nicht, heimsen Medaille um Medaille ein. Doch dann der lähmende Schock: der grösste Dopingskandal in der Geschichte des Langlaufs. Eine Geschichte in sieben Kapiteln:

Kapitel 1: Die Spritzen

Nach der Rückkehr vom Weltcup in Estland vergisst Juha-Pekka Turpeinen, der Teamarzt der finnischen Langläufer, fünf Tage vor der WM die Tasche mit Doping-Utensilien und Spritzen an einer Shell-Tankstelle in Tikkurila nahe des Flughafens von Helsinki. Die Tankstellen-Betreiber übergeben die Tasche einige Tage später als verlorenes Gut an die Polizei. Diese informiert den Teamarzt während der WM über den Fund.

Turpeinen behauptet, keine Kenntnis über den Inhalt zu haben. Einen Tag später holt Cheftrainer Kari-Pekka Kyrö die Tasche auf der Polizeistation ab. Doch der Schaden ist längst angerichtet. Die grösste finnische Tageszeitung schreibt über den Fund der Tasche und bringt den Verdacht auf systematisches Doping im finnischen Langlaufteam an die Öffentlichkeit.

Kapitel 2: Die WM

Bereits am ersten WM-Tag liefert Jari Isometsä eine auf den Blutplasma-Expander HES positiv getestete Dopingprobe ab. Dieser Befund wird dem finnischen Team am nächsten Tag mitgeteilt. Isometsä gesteht Doping, bezeichnet sich an einer Pressekonferenz als Einzeltäter. Nach dem Fund der Arzttasche ordnet die Wada einen Dopingtest beim gesamten finnischen Team an. 28 Athletinnen und Athleten werden getestet.