Sepp Blatter kämpft. Fast eine Stunde lang verteidigt er sich an diesem tristen Montagmorgen hoch über Zürich. Aus aller Welt sind die Journalisten hergekommen, um im überfüllten Auditorium des Sonnenberg Convention Center einen Mann zu sehen, der die Welt nicht mehr versteht. Der jahrzehntelang auf einem anderen Planeten gelebt hat, gehätschelt und hofiert, der im Privatjet um die Welt geflogen ist und mit den wichtigsten Staatsmännern getafelt hat. So ist er jung geblieben. Man hat sich oft gefragt: Wie kann man in diesem Alter noch so fit sein? Am 10. März nächsten Jahres wird Blatter 80 Jahre alt.

Vor einem Monat allerdings hat er schlecht ausgesehen bei seinem Auftritt in der «Rundschau». Damals ist er bemitleidenswert angeschlagen gewesen; verunsichert und fast ein wenig verwirrt. Das hat gewiss auch damit zu tun gehabt, dass ein paar Wochen zuvor sein Immunsystem zusammengebrochen ist, weil ihm der Niedergang der Fifa derart zugesetzt hat.