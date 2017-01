Cohen Bramall ist 20. Seit vier Jahren versucht er, Berufsfussballer zu werden. Cohen ist gut, viel zu gut für die siebte Liga, aber eine Ausbildung in einer der vielen Nachwuchsakademien kann er nicht vorweisen. Heutzutage ein Killerargument für eine Profikarriere.

Doch Cohen gibt nicht auf. Er verbraucht im vergangenen Jahr fast alle Ferientage für Probetrainings bei kleineren Profiklubs. Unter anderem bestreitet er ein Testspiel mit Sheffield Wednesday, vermag dort die Verantwortlichen aber nicht zu überzeugen.

Was Cohen nicht weiss: Bei diesem Spiel steht ein Scout von Arsenal London am Seitenrand und findet Gefallen am laufstarken Linksverteidiger mit Offensivdrang und den scharfen, präzisen Flanken. Der Scout berichtet Arsène Wenger, der Trainerlegende von Arsenal, von seiner Entdeckung. Dieser will sich persönlich ein Bild von Cohen machen.

Wenger überzeugt

Am Donnerstag vergangener Woche reist Cohen nach London. Erst als er mit den Weltstars Özil, Cech und Giroud auf dem Platz steht, glaubt er nicht mehr an einen Witz. Zwei Tage darf er mittrainieren, dann hat Wenger genug gesehen.

Genug, um überzeugt zu sein von Cohen und später zu sagen: «Dieser Junge hat zwar keine Erfahrung auf höchstem Niveau, aber sonst er hat alle Zutaten, die es braucht, um bei Arsenal zu spielen.»

Wenger imponiert nebst den fussballerischen Fähigkeiten auch Cohens Einstellung: «Er wusste, dass er zu gut ist für die siebte Liga. Aber er hat sich nichts anmerken lassen und alles gegeben. Solche Spieler spielen, weil sie den Fussball wirklich lieben.»

Wenger bietet Cohen sofort einen Vertrag an. Was dieser so kommentiert: «Mein Kinn fiel runter, ich starrte meine Begleiter an, es war einfach nur emotional. Innerlich dachte ich: Yes!» Als er am Telefon seiner Schwester und seiner Mutter die Neuigkeiten erzählt, bekommen beide einen Weinkrampf.

Am Mittwoch kam es zur Vertragsunterzeichnung, im Beisein von Arsène Wenger und zelebriert von Arsenals Klub-TV. «Ich kann es nicht fassen, hier und heute dieses Papier zu unterschreiben», sagt Cohen.