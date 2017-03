2:11 stand es für Yellow Winterthur nach 18 Minuten. Das war der Start der Baslerinnen, die dieses Spiel eigentlich gewinnen wollten. Damit war das Spiel bereits nach knapp zwanzig Minuten entschieden. Da Yellow das Spiel von da an nicht mehr ernst nahm, erlaubte es Basel bis zur Halbzeitpause auf ein 7:14 zu verkürzen. Wieso einige Spielerinnen so völlig von der Rolle agierten, ist ein Rätsel. Nach den Spielen gegen Rotweiss Thun und die Spono Eagles aus Nottwil, was noch verständlich sein könnte, war es mit Yellow das dritte Mal, dass die Mannschaft den Start komplett verschlafen hat.



In der zweiten Halbzeit verwalteten die Gäste das Spiel, mehr war an diesem Tag nicht nötig, um zwei Punkte mit in die Ostschweiz zu nehmen. Den Baslerinnen gelang es wenigstens, dass das Resultat noch etwas knapper wurde. So stand es nach 55 Minuten noch 16:21 für die Gäste, ehe die Winterthurerinnen noch zu einem kurzen Schlussspurt mit drei Toren ansetzen und so einen völlig ungefährdeten Auswärtserfolg feiern konnten. Das finale Skore war 16:26.



So wird es ganz schwierig werden, dem Abstieg zu entrinnen. Die direkten Mitbewerber Stans und Kreuzlingen haben mittlerweile bereits mehr als fünf Punkte Vorsprung für die Abstiegsrunde, das heisst man wird dort sicher fünf von sechs Spielen gewinnen müssen, was

eine mehr als schwierige Aufgabe sein wird.

Diese ist machbar, aber wie gesagt, nicht einfach.