Neu im Dress von Unihockey Basel Regio laufen dafür Carlo Wildi (21, von Davos-Klosters (NLB), Raphael Hasler (24, Hägendorf-Rickenbach), Jonas Marti (25, Doppellizenz mit Unihockey Aargau United (2. Liga) und Yannick Lantos (eigene U21-Junioren) auf. Ebenfalls trainieren bereits regelmässig mehrere Junioren aus dem U21-Team mit der NLB. Sie konnten sich in der Vorbereitungsphase bereits erfolgreich für höhere Aufgaben präsentieren.

Weiterhin für Unihockey Basel Regio spielen werden Patrick Mendelin (Schweizer Nationalmannschaft und Doppellizenz mit SV Wiler-Ersigen, NLA) sowie die beiden Estnischen Nationalspieler Kaspar Kallion (22) und Tanel Kasenurm (20). Beide Ausländer reisten allerdings angeschlagen in die Schweiz. Entsprechend ist ihr Einsatz in den ersten Saisonspielen noch ungewiss.

«Unser Ziel ist die möglichst frühzeitige Playoff-Qualifikation. Ein ambitioniertes aber dennoch realistisch Ziel», meint Sportchef Patrick Mendelin über die Zielsetzung der kommenden Saison. Cheftrainer Daniel Moser unterstreicht: «Wer in den Nationalligen bestehen will und um die Playoff-Teilnahme kämpfen möchte, braucht eine ausgesprochene Leistungskultur. Basel Regio ist hier mit einer breiten Juniorenbasis, einer disziplinieren ersten Mannschaft und verstärkter Professionalisierung auf einem guten Weg. Diese Entwicklung ist aber noch lange nicht abgeschlossen.»

Nachwuchs Herren

Die U21 B wird sich nach dem Aufstieg möglichst schnell an den höheren Spielrhythmus und neue Gegner anpassen müssen. «Wenn wir unsere Qualitäten auch gegen die besseren Gegner ausspielen können, bin ich zuversichtlich, dass wir im vorderen Bereich der Tabelle anzutreffen sein werden. Der Fokus muss aber auf der konstanten Leistungserbringung liegen, dann werden auch die Resultate folgen», meint Cheftrainer Michael Portenier. Der Auftritt am eigenen Vorbereitungsturnier (Stöckli Unihockey Challenge) schaute schon einmal gut aus. Mit Olten und Eggiwil konnten zwei Anwärter auf den Gruppensieg jeweils knapp bezwungen werden.

Nach zuletzt zwei Gruppensiegen und knapp verpasstem Aufstieg in die U18 A war die vergangene Saison mit dem 4. Gruppenplatz für die U18 B ein kleiner Rückschlag. Ausbildungschef Antti Peiponen wird diese Saison darauf Wert legen, dass das Team als geschlossene Einheit auftritt und das Spiel mit Ball weiter verbessern kann. Als zusätzlicher Aspekt kommen die noch unbekannten Gegner aus der Gruppe 1 (Bern/Westschweiz) hinzu, welche die U18 vor neue Herausforderungen stellen wird.

Die U16 A wird in ihrer vierten Saison zum ersten Mal in einer bisher unbekannten Rolle sein. Nach dem Gruppenwechsel von Zug United und den Resultaten der letzten Jahre könnte Unihockey Basel Regio einen weiteren Schritt nach vorne nehmen. Die erstmalige Playoff-Qualifikation des Teams fiele in diese Kategorie. «Einsatzbereitschaft und Lernwille des Teams ist zurzeit sehr gut. Ich hoffe, wir können diese Energie auch in den Meisterschaftsbetrieb mitnehmen und uns weiterhin auf die Leistung konzentrieren», meint Co-Trainer Jonathan Suter.