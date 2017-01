Am Samstag kämpften die Schweizer Ruderer und Ruderinnen auf dem Ruderergometer um die Schweizermeister Titel in den Kategorien Elite, Leichtgewicht und Junioren. So seltsam ein Vergleich der Ruderer im Trockenen auch erscheinen mag, so ist er - ohne Einflüsse von Wind und Wetter und ausschliesslich im Individualwettkampf ausgetragen - doch die aussagekräftigste Prüfung der spezifischen physischen Leistungsfähigkeit in dieser Sportart.

Martin Ausborn und Emanuel Poncioni aus der Fördergruppe des Ruderclub Blauweiss Basel gelang ein perfekter Start in die neue Rudersaison. Ausborn erreichte mit einer Zeit von 6.27.1 den hervorragenden 8. Rang bei den U19 Junioren. Lediglich vier Sekunden hinter Ausborn platzierte sich Poncioni auf dem 12. Rang bei 93 Startenden.