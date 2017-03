Trotzdem steht es 0:0 zur Pause. Denn: Elyounoussi (2.) kommt minim zu spät, um eine Steffen-Flanke sauber aufs Tor zu bringen. Sions Karlen scheitert am starken Vaclik (7.), Lang mit einem Bogenball an der Latte (17.) und Sporar vor allem an sich selbst, als er erst alleine auf Mitryuschkin laufen kann und dann quer spielt, in den Rücken von Elyounoussi (24.). Nachdem das Spiel kurz etwas abflaut, knallt Ndoye den Ball aus 25 Metern knapp nebens Tor (38.) und Bia findet in Vaclik seinen Meister (41.).

Der Rasen ist in ganz üblem Zustand, das Spiel aber bietet beste Unterhaltung. Bis Michael Lang den Ball mit Links ins Kreuz haut. Zuvor lancierte Steffen Linksverteidiger Adama Traoré, der Ivorer legte von der Grundlinie zurück in den Rücken der Sion-Abwehr. Der Ball kommt nicht flach, sondern springend auf Lang, so erinnert sich der Torschütze an die Entstehung seines wohl schönsten Tores.

Bald gibts eine Rasenheizung

Sion ist gebrochen, kämpft zwar noch, aber bringt kaum mehr eine gefährliche Aktion zustande. Das hängt auch mit der starken FCB-Defensive zusammen. Obwohl Urs Fischer die Abwehr im Vergleich zum Vaduz-Spiel auf zwei Positionen umstellt, Akanji für Balanta und Traoré für Gaber bringt, verteidigt der FCB in der zweiten Halbzeit überragend. Auch weil sich Akanji im Verlauf des Spiels deutlich steigert. «Verteidiger sind bei diesen Verhältnissen leicht im Vorteil. Zudem haben wir als Mannschaft die richtige Einstellung gefunden, um auf diesem Platz bestehen zu können», analysiert Fischer.

So gewinnt der FCB einen intensiven Spitzenkampf mit 1:0 und baut seine Serie der Ungeschlagenheit gegen Sion auf nunmehr 23 Meisterschaftspartien aus. Diese will Zeidler brechen. Und falls das nicht klappt, dann will er den scheinbar übermächtigen Gegner wenigstens im Cupfinal in Genf wieder treffen. Dort würde alles für Sion sprechen, ist er überzeugt. Bis dahin hofft er, dass die Platzverhältnisse bald besser werden. Der Frühling und die mit ihm kommenden wärmeren Tage sollen das ihre tun. Und ab Sommer ist sowieso alles besser. Zeidler: «Unser neuer Platz wird eine Rasenheizung haben.» So fordert es die Liga ab kommender Saison.