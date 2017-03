Denn die Gäste mussten mit zunehmender Dauer mehr riskieren, was dem rotblauen Nachwuchs einige grosse Möglichkeiten offerierte. Doch OB-Keeper Oliver Klaus hielt seine Farben lange im Spiel, ehe er eine Minute vor Schluss einen unplatzierte Schuss Berkay Sülüngöz' vor die Füsse des einschussbereiten Luca Tausch abklatschen liess, was die Siegessicherung für den Favoriten bedeutete.

So sehr die Old Boys als taktisch gut funktionierendes Kollektiv zu gefallen wussten, hatten sie Probleme, aus dem Spiel zu Chancen zu kommen. Die besten Möglichkeiten hatten die in weiss spielenden Gelbschwarzen nach Standards (Onur Akbulut, 4.; Pascal Rietmann, 76.). Aziz Sayilir erklärte diesen Umstand damit, „dass wir früh unseren besten Stürmer auswechseln mussten.

Ausserdem ist es grundsätzlich am schwierigsten, sich in der letzten Zone durchzusetzen.“ Der neue OB-Trainer blickt jedenfalls optimistisch in die Zukunft: „Wenn wir immer so auftreten, können wir gegen jede Mannschaft aus der Promotion League punkten!“