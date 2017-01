Den Schwerpunkt am Samstag bildet England. Was auch immer den Inselfussball ausmacht und prägt. Was auch immer man in seinen Protagonistinnen und Protagonisten erkennt. Er bildet eine wahre Fundgrube an charakteristischen Gesichtern und Geschichten, die wohl nur er selbst hervorbringen kann.

Geradezu beispielhaft zeigt das der Dokumentarfilm «Gascoigne», der vom wechselvollen Leben der umstrittenen Fussballikone Paul Gascoigne berichtet. Flutlicht zeigt ihn exklusiv als kontinentaleuropäische Premiere und diskutiert danach u.a. mit dem Musikjournalisten und Kenner des englischen Fussballs, Hanspeter «Düsi»

Künzler (NZZ, SRF3 etc.).

Den Abschluss machen am Sonntag Beiträge über die Eigenheiten des südamerikanischen Fussballs. Unter anderem mit einer Fandokumentation, die ungeschminkt aufzeigt, wie unterschiedlich sich der Sport und sein Umfeld in den einzelnen Ländern und Regionen des Kontinents manifestieren. Dabei kommen auch die Schattenseiten zum Vorschein.