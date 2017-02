Antoine Petitjean ist ein erfahrener Basketball-Coach und Ausbildner, denn der Franzose verfügt in seinem Heimatland über ein gutes Palmarès. Und Petitjean adelte an der Pres­sekonferenz die Starwings und deren Cheftrainer Roland Pavloski und meinte: «Die Star­wings spielen schon über die ganze Spielzeit hinweg einen sehr, sehr guten Basketball. Sie werden nicht nur Platz 6 schaffen, sondern – bei weniger Verletzungspech – auch den Landesgrössen, zumindest in der Sporthalle Birsfelden, noch viel Kopfweh bereiten», so der Gästetrainer.

Und Petitjean hatte «mal de tête» und war «not very amused», denn seine Equipe, die über mehr (Finanz-)Mittel hat, über ein breiteres Kader verfügt und an Weihnachten zwei Hoch­karäter (Richard Carter und Jarvis Williams) verpflichten konnte, verlor gegen eine Equipe, die von einem Malheur ins andere (Verletzungs-)Unglück läuft.

Daumenverletzung von Jones

Beim Abschlusstraining am Samstagmittag erlitt Chris Jones, die Lebensversicherung der «Wings» und der wohl interessanteste Profi der gesamten Nationalliga A, eine Daumenver­letzung. Der Amerikaner begann zwar, doch nach genau zwei Minuten und 32 Sekunden musste er «das Handtuch werfen» respektive seinen arg lädierten Daumen unter Eis stel­len. Und die Zuschauer fragten sich, wie die Starwings ohne ihren Spielmacher, Lenker und Denker sowie Topskorer überhaupt bestehen könnten.

Aber die Starwings bestanden, weil vor allem Octavius Brown nicht gut, nicht sehr gut, sondern einfach grandios aufspielte. Vor al­lem wurfmässig war Brown, wie beim Hinspiel-Sieg in der Ajoie, galaktisch. Sieben von zehn Dreiern traf der smarte Schlaks – und dazu stellte er noch seinen Antipoden Williams «kalt» (vier Punkte). Und dies, obwohl Brown ab der 25. Minute nicht mehr spielte, da er vier Fouls aufwies. Auch Alexis Herrmann, das Eigengewächs des BC Boncourt, war das ganze dritte Viertel auf der Bank, denn auch er hatte bereits nach 23 Minuten vier Fouls.

Auf dem Zahnfleisch, aber durchgebissen

Und so kam die Stunde von Philippe Sager und Alessandro Verga. Anfangs verwarf der Aargauer Sager gar viel – aber zuletzt setzte er einen eminent wichtigen Dreier in den Korb. Es war jene Phase, wo die «Wings» auf dem Zahnfleisch liefen und der Rivale seinen 20-Punkte-Rückstand um die Hälfte reduziert hatte. Weil vor allem Branislav Kostic, der Basler und Eigengewächs des CVJM Birsfelden, mit drei Dreiern sein Team ins Spiel zu­rückbrachte.