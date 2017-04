Doch in den letzten fünf Minuten verwandelte sich die Sporthalle in jenes Tollhaus, das einst noch jeden Rivalen aus der Romandie und dem Tessin zum Verhängnis geworden war. Nach 38 Minuten stand es 69:68 – und ab diesem Zeitpunkt war „der Teufel los“. Olympic hatte seine Souverenität und Dominanz, die für Aussenstehende oft in einer Art Arroganz mündet, verloren.

Die „Wings“, obwohl auf dem Zahnfleisch laufend, kämpften, rannten, reboundeten – und hatten in Darell Vinson einen Mann, der die Lufthoheit be­herrschte. Der „Mister Double-Double“ holte sich 22 Rebounds. Octavius Brown setzte ab und zu ganz unverschämte Dreier in den Korb – Teamcaptain Joël Fuchs und der Aargau­er Philippe Sager komplettierten das Duo, das von einem Mann angeführt, den wir in ein paar Jahren vielleicht bei den allerbesten europäischen Basket-Teams sehen werden.

Chris Jones überragend

Chris Jones hielt sich zwischen der 15. und 35. Minute zurück; in den letzten fünf Minuten war er Aufbauer, Dirigent, Skorer, Ballverteiler, Assistgeber, hartnäckiger Verteidiger und Balleroberer. Im Publikum sass ein ehemaliger Top-Basketballer aus Senegal, der gegen die Besten von Europa gespielt hat. Wir entdeckten einen Franzosen, der mit Lugano und Fribourg Olympic Meister geworden war.

Und eine Zürcher Frauen-Basketequipe, die eini­ge Spanierinnen aufweist. Sie sahen nicht nur eine epischen Sieg, sondern auch einen Chris Jones, der innerhalb dieser grossartigen Starwings-Equipe etwas darstellt, was man in Birsfelden seit den legendären Zeiten von Nebojsa Zorkic und Jean „Magic“ Prioleau nie mehr gesehen hat.

War der legendäre Mike Coffin einst der „Professor“, so muss für den 23-jährigen Jones auch hier eine Steigerung gefunden werden. Gegen diesen Universal-Spieler versuchten sich im direkten Vergleich gleich vier Freiburger Hochkaräter – nach 40 Minuten mussten sie konstatieren: Dieser Mann spielt in seiner eigenen Liga.