Es brauchte nicht mal eine Topleistung der Einheimischen, welche in den ersten 10 Minuten die Baslerinnen noch gewähren liessen (5:4). Nach dieser «guten» Startphase musste bei Basel aber ausgerechnet die stark spielende Clarissa Waldis verletzt hinausgehen, was sich als fatal herausstellen sollte.

Praktisch von einer Minute auf die andere ging ein Bruch durch die Mannschaft. Fehlschüsse, häufige technische Fehler, verlorener Kampfgeist Alles prasselte auf einmal auf die Baslerinnen ein. So ging man mit einem 20:8 für Spono in die Halbzeitpause.



Die zweite Halbzeit ging im gleichen Stil weiter. Ohne Kampfgeist, Laufbereitschaft und Wille ergab sich Basel dem Schicksal. So stand es nach 50 Minuten 32 : 12 für Spono Nottwil. Zum Ende der Partie ging es nur noch um das Verwalten des Ergebnisses, was sicher ohne Probleme gelang. Die Tordifferenz erhöhte sich nicht weiter, die Baslerinnen konnten ein wenig mithalten und zum Schluss resultierte ein verdienter 35:17–Sieg für Spono.