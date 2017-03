Schneller, jünger, schwerer

Um die richtige Wahl zu treffen, wurde die vergangene Saison zusammen mit Präsident Daniel Schnellmann und Trainer Reto Gertschen genauestens analysiert: «Man startete schlecht in die Saison und war anschliessend sehr unkonstant in den Leistungen. Dazu hat man es nicht geschafft, Einstellung und Selbstvertrauen zu entwickeln, um in den Playoffs einen Schritt weiter zu gehen und in die Halbfinals vorzustossen», so Schäublin. Eine Konsequenz ist, dass man das Kader nun schneller, jünger, schwerer und breiter machen will: «Wir brauchen schnelle, robuste Spieler mit Biss.»

Drei bis fünf Gespräche pro Tag führt Schäublin im Moment. Nicht nur mit potentiellen Zuzügen, sondern auch mit dem Kader, welches letzte Saison mit zum Saisonziel beigetragen hat. «Das Niveau und die Geschwindigkeit wird nächstes Jahr höher und schneller sein. Die Spieler, die weiterhin zum Team gehören werden, werden noch mehr gefordert sein und müssen sich steigern,» fordert Schäublin.

Leistungsprinzip durchziehen

Mit zehn Stammspielern konnten bereits Verträge für die neue Saison abgeschlossen werden. Bis zum «Kick Off» am 24. April möchte der Sportchef das Team soweit beisammen haben. Ein, zwei Plätze sollen noch offen bleiben für allfällige Zuzüge aus Partnerteams. «Das Leistungsprinzip soll durchgezogen werden. Voraussetzung dabei ist, dass es dem EHC gelingt, sein Wunschkader beisammen zu haben.» In der Geschäftsstelle in der St. Jakob Arena ist man überzeugt, dies zu schaffen.