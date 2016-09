Vier Runden „harzte“ es beim FC Black Stars. Primär resultatmässig, denn trotz den Ver­lustpartien gegen Muri, Thun Oberland und Sursee war die Elf von Cheftrainer Andy Fimi­an spielerisch nie inferior gewesen. Doch Details hatten entschieden - und vor allem die Effizienz im Ab­schluss war ungenügend gewesen, denn trotz Niederlagen hatte der Basler Quartierverein in jedem Match mehr Tormöglichkeiten herausgespielt. Darum blieben alle – vom Trainer über die Aktiven bis zum enga­gierten Umfeld (ein Schelm, wer jetzt an Sportchef Peter Faé denkt) ruhig. Zumindest ge­gen aussen. Und das war auch gut so.

Denn beim Gastspiel in Zug zeigte „Blägg“, dass es substanziell und vom Potenzial her zu den Top-Mannschaften in dieser Gruppe 2 der 1. Liga gehört. Sicher, diesmal half den Gästen der Umstand, dass sie mit den ersten beiden gefährlichen Angriffen gleich – dop­pelt – vorlegen konnten. Parallelen zur 2:4-Auftaktpartie gegen Muri, als es die Aargauer waren, die „aus dem Nichts“ mit 2:0 in Führung gehen konnten, waren auszumachen.

In allen Bereichen überlegen

Aber die Black Stars liessen den Gastgeber, der auch einen durchzogenen Saison-Auftakt hinter sich hat, nie ins Spiel kommen. In allen Bereichen waren die Basler überlegen. Ball- und kombinationssicherer, physisch präsenter und praktisch jeden zweiten Ball gewin­nend; dazu in der Spielanlage reifer, war die Dominanz der Gäste eklatant. In den ersten 45 Minuten hatte Zug keinen einzigen Abschluss. Eine Torchance war so Mangelware wie Schnee in der Sahara… dies sagt alles über den lamentablen Zustand der Equipe von Trainer Mark Adams. Auch ex-Nationalspieler Daniel Gygax, im Angriff isoliert und als „Ein­zelmaske“ (ohne jegliche Wirkung) unterwegs, ist nur noch ein Schatten seiner früheren Antritts­schnelligkeit.

In der Vorwoche hatte Zug das Derby in Buochs mit 3:5 verloren und na­mentlich in der De­fensive ein „Schwimfestival“ produziert. Die Folge war, dass Trainer Adams den Torhüter Georgios Marinis durch Ersatzmann Dean David Santangelo ersetz­te. Besserung trat nicht ein, der Zuger Schlussmann strahlte wenig Ruhe und Sicherheit aus. Es sei die Bemer­kung erlaubt, dass auch aus dem Black-Umfeld – nach den ersten vier Meisterschaftsparti­en und der Cup-Niederlage gegen den FC St. Gallen (2:3) – Stim­men laut wurden, auf der Torhüterposition einen Wechsel vorzunehmen. Wiewohl Steven Oberle in Zug wenig Arbeit zu verrichten hatte, bekam er in der zweiten Halbzeit mehr zu tun. Und erledigte dies sou­verän, stoisch und bravourös.

Drei Franzosen-Tore

Und weil Torgarant Mickaël Rodriguez (36) diesmal nicht nur sein obligates Tor schoss, sondern gleich zweimal reüssierte, schaute zuletzt ein koketter 4:0-Triumph heraus, denn in der Nachspielzeit war es Florian Hengel, der den finalen Schlusspunkt setzte. Damit durften die beiden Franzosen in Black-Reihen erfreut feststellen, dass „uns eine Triplette gelungen ist“.

Momentan entsprechen weder Platzierung noch Punktestand dem Selbstverständnis des FC Black Stars. Und ein erster Sieg macht noch keine Herrlichkeit aus; für einen Sommer braucht es bekanntlich auch mehr als nur eine Schwalbe. Aber ein aufmerksamer (Basler) Beob­achter der gestrigen Partie meinte: „Wenn Black diese Leistung immer abrufen kann, wird es nicht lange dauern, bis die Equipe mit an der Spitze steht“. Die inferioren Gastge­ber stimmten dem zwar nicht zu. Dementieren taten sie es allerdings auch nicht.

Zug 94 – FC Black Stars Basel 0:4 (0:2)

Herti Allmend. - 135 Zuschauer. - SR: Gianforte. - Tore: 13. Muslija 0:1. 17. Rodriguez 0:2. 88. Rodriguez 0:3. 92. Hengel 0:4.

Zug 94: Santangelo; Martino, Ntsiki, Mehidic, Feuchter; Gashi, Mani (81. Marjanovic), Pe­ter (68. Janko­vic), Burkard (59. Sylejmani); Bernet; Gygax.

Black Stars: Oberle; Kovacevic, Farinha, Micic, Infantino; Muslija (88. Iscen); Mumentha­ler, Kassem (76. Bajraktari), Spahr, Friedli (67. Hengel); Rodriguez.

Bemerkungen: Zug ohne Bulut, Halef, Palatucci, Weiss (alle verletzt) sowie Paulino (ge­sperrt). - Black Stars ohne Acer, Esastürk, Kalayci und Setti (alle verletzt). - Verwarnun­gen: 22. Gashi (Foul) und 30. Friedli (Foul). - Platzverweis: 88. Kovacevic (Notbremse).