Der RTV erwischte einen Traumstart, führte nach zwei Minuten 3:0, nach einer Viertelstunde 12:6, kurz vor der Pause sogar 18:10 und überzeugte als beeindruckendes Kollektiv. In der zweiten Halbzeit verwaltete der RTV den in den ersten 30 Minuten in überzeugender Manier erarbeiteten Vorsprung souverän und überlegt und liess die Zürcher nie mehr auch nur annähernd herankommen.