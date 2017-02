Auch wenn er gestern wieder auf dem Platz stand, komme das Spiel gegen Lausanne zu früh. «So eine Entzündung ist unheimlich schmerzhaft», erklärte Fischer. Ersetzen könnten ihn Alexander Fransson, der auf seiner angestammten Sechserposition wohl Serey Die Platz machen muss, Luca Zuffi oder auch Mohamed Elyounoussi, der von der Seite ins Zentrum rücken könnte.

Problemzone 3

Die Aufgabe an die neu formierte Offensive ist, egal wie deren Besetzung denn aussieht, für Fischer klar: Das Spiel in Zone drei – also in den 25 Metern vor dem gegnerischen Tor – muss besser werden. «In diesem Bereich war der Auftritt in Thun zu wenig. Viel zu wenig. Wir haben zu ungenau gespielt und hatten zu viele Ballverluste.»

Etwas, das sich gegen eine «spielstarke Mannschaft», wie Fischer den morgigen Kontrahenten nennt, rächen könnte. Denn auch wenn die Lausanner nach starkem Saisonstart mittlerweile auf Platz acht der Tabelle abgerutscht sind, darf nicht vergessen werden, wie schwer sich der FCB in den letzten beiden Spielen gegen sie getan hat. Zweimal gab es nur ein 2:1 für die Basler, zweimal mussten sie einem Rückstand nachlaufen und das Spiel drehen.

Im Rückspiel im Joggeli gelang dies nur in extremis. Erst in der 91. Minute konnte Marek Suchy, der morgen die Captainbinde tragen wird, ausgleichen. Und erst in der 92. Minute konnte der FCB das Spiel zu seinen Gunsten ummünzen. Erzielt hat das Siegtor damals Marc Janko. Ein gutes Omen für den Österreicher.