Eine neue Tradition hält in Muttenz Einzug: Am 21. Mai 2017 findet auf dem Areal des Schulhauses Breite der 1. Wartenberg-Schwinget statt. Gemäss der Weisung des Eidgenössischen Schwingerverbandes hat schweizweit jeder Schwingklub beinahe jährlich ein Schwingfest durchzuführen.

Ein passender Name, der künftig in der Muttenzer Chronik seinen Platz hat, wurde für das heimische Fest gefunden: Wartenberg-Schwinget. Ein herzliches Willkommen also am 1. Wartenberg-Schwinget an alle Schwingerfreunde, Interessierte und unsere Muttenzer Bevölkerung. Wir würden uns sehr freuen, wenn der Premiere durch ein zahlreiches Erscheinen die Ehre erwiesen würde.

Ein spannendes Teilnehmerfeld wird erwartet

Der Sonntag gehört den Aktiven. Schwinger aus der Region und die zwölf Gästeschwinger kämpfen um den Sieg des 1. Wartenberg-Schwingets und dürften für ein hohes sportliches Niveau besorgt sein. Dieses Fest will natürlich jeder Aktive für sich entscheiden können, ist doch ein historischer Sieg etwas Besonderes. Muttenz wird also um eine feste Gewohnheit reicher – der Schwingklub setzt da ein Zeichen und tut dies mit Stolz und grossem Engagement.

Abgesehen von den traditionellen Werten, die im Zentrum stehen, ist Schwingen auch Jugendarbeit, Förderung von sozialen Kompetenzen, Leitfaden für Lebenstüchtigkeit und Persönlichkeitsschulung. Gestärkt, gehalten, getragen und gefördert können die starken jungen Mannen mit gutem Selbstbewusstsein den Schritt in die fordernde Welt gehen gemäss dem einfachen, aber stabilen Motto: „Manne i d Hose“!

220 Jungschwinger aus den Kantonen BL, BS, AR und SO tun dies am Samstag, 20. Mai 2017. Die 8- bis 17-jährigen „bösen Buben“ sind in fünf Alterskategorien aufgeteilt. Dem jeweiligen Sieger steht ein besonderes Präsent in Aussicht, ansonsten dürfen die Nachwuchskämpfer mit einer Einheitsgabe, die an dieser Stelle noch nicht erwähnt wird, heimkehren.

Gleichwohl kein eidgenössischer Grossanlass ansteht wird das Publikum mit Bestimmtheit hingerissen sein vom Draufgängertum der Jungen. Insbesondere die Kleinsten vermögen stets zu begeistern durch ihre funktionelle Art des Schwingens. Tränen sind bei einem verlorenen Gang keine Seltenheit, was zeigt, dass ungeheuer viele Emotionen mit im Kampf sind. Am Samstag kann also Schwingen pur genossen werden, am Sonntag dürften die technischen Raffinessen der grossen Starken das Publikum fesseln.

Dies alles kann erlebt werden auf einem schön hergerichteten Schwingplatz. Eintrittsgebühren werden keine erhoben. Der Jodlerklub Muttenz wartet mit wunderbaren Liedern auf, am Samstagabend spielen „d Örgelifründe Eggflue“ ab 18 Uhr lüpfige Stücke, ein Barbetrieb verführt zu feinen Getränken. Fröhliche Stimmung, ein vielfältiges Angebot an Speis und Trank, gutgelaunte Menschen – wen ziehts da nicht ins Dorf?

Der Schwingklub Muttenz möchte mit der Durchführung dieser Anlässe etwas (Sägemehl-)Staub aufwirbeln und würde sich freuen, wenn möglichst viele Neugierige diesem Szenario beiwohnten.