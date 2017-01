Das hat zur Folge, dass gut 300 Millionen Menschen am Wochenende Livebilder aus der St. Jakobshalle sehen werden. Kaum ein Sportanlass auf Schweizer Boden kann auf solch eine Fernseh-Präsenz respektive TV-Abdeckung verweisen. Kurzum: Zu Früh­lingsbeginn wird Basel zum Epi-Zentrum des Badminton – für alle Sportfreunde und Badminton-Anhänger gilt daher: The place to be!

Basel bewirbt sich für die Badminton-WM 2019

Die Organisatoren der YONEX SwissOpen und der Schweizer Verband SwissBadminton haben per 15. Januar 2017 ein 100-seitiges Dossier für eine Badminton-WM 2019 in Basel eingereicht. Bis 2019 wird die St. Jakobshalle für über 100 Millionen Franken sa­niert und modernisiert.

Die Stadt Basel leistet einen entscheidenden Beitrag aus dem Sportfonds. Zum Basler Konzept gehört die gleichzeitige Durchführung der Para-Badminton-WM. Para-Badminton erfährt 2020 in Tokyo eine grosse Aufwertung, indem es zum ersten Mal olympische Disziplin sein wird.

Basel hat gute Chancen, eine Badminton-WM durchzuführen. Wenn man 2019 schei­tert, kandidiert man nochmals für 2021. Das Budget beträgt rund drei Millionen Fran­ken und man darf rund 25‘000 Zuschauer/Innen erwarten. Tägliche TV-Übertragungen erreichen bis zu eine Milliarde TV-Zuschauer, vor allem am Finalwochenende. Der Weltverband BWF wird am 18./19. März, just am YONEX Swiss-Open-Finalwochenende, über die Vergabe der WM 2019 entscheiden.