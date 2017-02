So konnten die Rotblauen das Geschehen vornehmlich in die gegnerische Platzhälfte verlagern. Allerdings fehlte es im letzten Drittel oft an Präzision, sodass echte Torchancen selten waren. «In diesem sehr intensiven, physisch geprägten Match war klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor schiesst, einen grossen Vorteil haben würde», sagte FCB-Cheftrainer Raphael Wicky.

Die Norweger ihrerseits erzeugten bei ihren wenigen Offensivaktionen durchaus Gefahr. So verfehlte Simen Nordskag mit seinem Schlenzer von der Strafraumgrenze das Basler Tor nur um wenige Millimeter (42.) und ein Freistoss von Fredrik Vinje landete am Pfosten (48.).

Ein Schuss von der Sechzehnerlinie von Sivert Solli entschied dann eine Viertelstunde die Partie zugunsten der Gastgeber. Obwohl Dario Thürkauf seine Fingerspitzen an den Ball brachte, konnte der FCB-Goalie den Einschlag im Lattenkreuz nicht verhindern.

Die Reaktion der Gäste blieb nicht aus. Basel schnürte die Norweger zeitweise im Strafraum ein, blieb aber vor dem RBK-Gehäuse weiter glücklos. Entweder verfehlten die Abschlüsse das Ziel oder die aufopferungsvoll verteidigenden Norweger brachten ein Körperteil zwischen Ball und Tor.

«Wir sind alle enttäuscht. Es ist brutal, dass wir kein Rückspiel haben, um das Resultat zu korrigieren», gab Trainer Wicky nach Spielende zu Protokoll. Kritik an seinen Junioren war aber keine angebracht. «Mentalität, Organisation und Einsatz – alles hat gestimmt.

Die Mannschaft hat nichts unversucht gelassen.» Am Ende machte der ehemalige Bundesligaprofi die Niederlage am «internationalen Niveau» fest und war überzeugt davon, «dass uns diese Erfahrungen in Zukunft helfen werden. Denn insgesamt haben wir eine gute UYL-Kampagne gezeigt.»