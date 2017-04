Andrerseits: In seiner Zeit beim FC Basel, von Sommer 2009 bis Oktober 2011, hat Fink den Eindruck gemacht, ein eher lockerer Zeitgenosse zu sein, der nicht so schnell nervös wird. Einer eben, der als langjähriger Bundesligaprofi bei Wattenscheid, Karlsruhe und Bayern München und Teilnehmer des legendären Champions-League-Finals 1999 gegen Manchester United (1:2) schon so ziemlich alles gesehen hat, was im Spitzenfussball möglich ist.

Im kleinen Presseraum des Pappelstadions in Mattersburg klammert sich Fink an diesem Ostersonntag weiter an das Statistikblatt. Er sagt: «Die Schlagzeilen über meinen möglichen Abgang hat die Mannschaft überhaupt nicht aus der Fassung gebracht. Sie hat verdient gewonnen.» Die Zeitung «Österreich» hatte getitelt: «Fink vor dem Abflug nach Basel».

Dabei war der 49-Jährige ja am Freitag eben erst zurückgeflogen aus der Stadt am Rheinknie. Wo er sich mit der kommenden FCB-Führung um Sportdirektor Marco Steller zu Gesprächen über eine Rückkehr als Cheftrainer getroffen hatte.

«Es gibt keine FCB-Klausel»

Im Wissen und mit dem Segen der Austria-Verantwortlichen. In Mattersburg sagte Sportchef Franz Wohlfahrt zur «Nordwestschweiz»: «Die in der Schweiz beschriebene FC-Basel-Klausel, die Fink in seinem Vertrag haben soll, existiert nicht. Richtig ist aber, dass er eine Klausel hat und im Prinzip dorthin gehen kann, wo er hin will.»