Im Abstiegskampf gibt es keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Im Duell zwischen dem Viertletzten und dem Schlusslicht der Promotion League zählte dementsprechend nur das Resultat. „Wir wollten unbedingt die drei Punkte, das haben wir geschafft“, gab OB-Verteidiger Simon Dünki nach dem Minimalsieg gegen den FC Tuggen zufrieden zu Protokoll. Und Sportchef Rafet Öztürk ergänzte: „Wir haben ein Zeichen gesetzt. Schon bald fragt niemand mehr danach, wie wir gespielt haben.“

Der Match war in der Tat keine Veranstaltung für Fussball-Gourmets, dennoch ging das Heimteam als verdienter Sieger der kampfbetonten Partie hervor. Die Old Boys liessen in der Defensive praktisch nichts zu – „eine Folge der Umstellung auf eine Dreierkette“, so Dünki – und konnten in der 63. Minute eine ihrer wenigen Tormöglichkeiten nutzen. Rechtsaussen Karim Barry flankte auf den Pfosten, wo Mergim Ahmeti den zögerlichen FCT-Goalie Fabian Fellmann überraschte und zum 1:0 traf.

Schwieriges Spiel für beide Mannschaften

Zwar verstärkten die Gäste in der Schlussphase noch die Offensive, ohne eine echte Gelegenheit zum Ausgleich zu kreieren. Vielmehr boten sich dem Heimteam noch Konterchancen zum 2:0, die aber von Artan Shillova (90.) und Onur Akbulut (93.) vergeben wurden.

„Es war für beide Teams ein schwieriges Spiel“, analysierte Aziz Sayilir nach Matchende. Dem OB-Trainer hatte vor allem die Defensivleistung seiner Elf gefallen. „Im Spiel nach vorne haben wir zwar einiges versucht, doch oft haben uns die Ruhe und der letzte Pass gefehlt. Daran werden wir in den nächsten Wochen arbeiten.“

Obwohl den Old Boys ein „Big Point“ im Abstiegskampf gelungen ist, richten Sportchef („Es wird wohl bis zum Ende spannend bleiben!“) und Trainer ihre Blicke weiterhin nach hinten. „Wir müssen auch in den nächsten Partien und den Abstand zum Strich weiter vergrössern“, fordert Letzterer. Dann dürften so zähe Angelegenheiten wie der Tuggen-Match bald der Vergangenheit angehören. „Wenn der Druck geringer wird, lässt es sich einfacher schöneren Fussball spielen“, so Aziz Sayilir.