Am Samstag 3. September 2016 fand in der Schiessanlage «Plättli» in Arlesheim der Titelwettkampf im 3-Stellungsmatch G50m statt. In diesem Jahr war das Teilnehmerfeld sehr bescheiden, so schossen nur gerade fünf Schützen (Vorjahr acht Teilnehmer) und machten unter sich den Sieger aus.



Mit einer souveränen Leistung holte Gleb Kabakovitch (Arlesheim) überlegen mit dem Gesamttotal von 1110 Pkt. die Goldmedaille. Die Silbermedaille ging mit einem Gesamtresultat von 1100 Pkt. an Roger Rickenbach (Oberwil). Virginie Cramm (Arlesheim) gewann Bronze mit einem Punktetotal von 1086 Pkt..