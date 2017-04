Die beiden jungen Eigengewächse haben sich entschieden, eine weitere Saison in unserem Verein zu spielen. Mit diesen wichtigen Vertragsverlängerungen halten wir an unserer definierten Strategie fest, auf eigene Spieler in unserem Team zu setzen.

Weitere Neuverpflichtungen

Ryhor Ustsimenka, 20-jähriger weissrussischer Stürmer mit Schweizer Lizenz von den Rapperswil-Jona Lakers, letzte Saison mit 57 Punkten drittbester Scorer der Elite B Liga, wechselt zum EHC Basel.

Mathias Hagen, 21-jähriger österreichischer Verteidiger mit Schweizer Lizenz und früheres Mitglied der U20 Nationalmannschaft Österreichs stösst nächste Saison zum EHC Basel.

Noah Isler, 20-jähriger spielstarker Verteidiger wechselt vom 1. Ligaverein EC Wil nach Basel. Isler spielte zuvor eine Saison in der Organisation der Elite A bei den GCK Lions. (pd/ds)