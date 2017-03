Auf dem Papier war die Aufgabe schwer. Die U21 des Super-League-Vereines Thun hatte drei Zähler mehr und stellte mit Norman Peyretti einen Mann auf, der eigentlich für die Stammelf des Super-League-Vereines vorgesehen ist. Doch der 23-jährige Franzose hat im Verlaufe des Herbstes seinen Stammplatz an einen gewissen Dejan Sorgic (27) verloren.

Der Zuger mit serbischen Wurzeln hatte übrigens am 24. August 2016, als der Thuner Nachwuchs auf dem Buschwilerhof mit 3:1 gewann, das dritte Berner Tor erzielt. In der Zwischenzeit ist Sorgic jedoch Fixstarter in der Raiffeisen Super League und hat bereits acht Treffer erzielt.