Das Turnier hat sich in den letzten Jahren zu einem der tollsten nationalen Hallenturniere gemausert. Entsprechend beteiligten die BSC Old Boys sich, als einziger Verein in sämtlichen gespielten Kategorien, mit je einem Team an diesem Mega-Event für Jungfussballer.

Dabei zeigten sich die gelb-schwarzen an diesem Wochenende mit ihren Auftritten auf und neben dem Platz von ihrer Sonnenseite.

Die Ausbildungsarbeit des BSC Old Boys trumpfte gegen starke nationale Gegner eindrucksvoll auf und färbte in allen Kategorien die Finalspiele mit:

- 4 Turniersiegen,

- 1 Finalteilnahme,

- 2 Halbfinaleinzügen.