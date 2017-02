Der FC Basel bleibt für dich ein spezieller Verein. Du würdest doch sicher gerne mal für Rot-Blau im «Joggeli» spielen?

Das wäre sicher schön. Wir werden sehen, was alles in der Zukunft noch auf mich zu kommt.

Schaust du auf die Spiele und Entwicklungen beim FCB?

Mit einem Auge schaue ich immer wieder auf den FC Basel. Meine Familie wohnt ja auch in der Schweiz. Mein Bruder ist ein sehr grosser Basel-Fan, er erzählt mir jedes Wochenende vom FCB.

Zurück zu St.Pauli, da dürften die Erzählungen aktuell weniger rosig sein als vom unangefochtenen Titelrennen in der Schweiz. Die Realität heisst momentan Abstiegskampf. Aber die Erwartungen sind eigentlich höher, oder?

Ganz klar. Wir haben auch letzte Saison gezeigt, was wir draufhaben (4. Platz in der 2. Bundesliga). Nun war eben die Vorrunde nicht so gut und wir müssen jetzt alle zusammen für den Klassenerhalt arbeiten. Nächste Saison greifen wir dann wieder oben an.

Was sind deine Ziele für die Zukunft?

Ich möchte in der Rückrunde noch ein paar Spiele absolvieren. Mittelfristig ist mein Ziel die Bundesliga, doch bis dahin will ich bei St.Pauli Vollgas geben.

Das nächste Spiel für St.Pauli steht am Montag zuhause gegen den punktgleichen Tabellennachbarn Karlsruher SC an.