Scott Chipperfield wollte eigentlich gar nicht zum FC Basel wechseln. Auf jeden Fall hat es sich der Australier zweimal überlegt. Als er 2001 am Flughafen von Sydney auf seine Maschine in die Schweiz wartet, kassiert sein zukünftiger Klub im ersten Spiel der Saison eine 1:8-Klatsche gegen den FC Sion.

Diese Nachricht erschreckt und verunsichert Chipperfield zutiefst – er erwägt ernsthaft, den Transfer abzublasen und in Australien zu bleiben. Doch Chipperfield reist trotzdem nach Basel. Und bleibt. Weniger als ein Jahr nach seinen Zweifeln am Flughafen stemmt er mit dem FCB den ersten Meisterpokal seit 22 Jahren in die Höhe. Heute ist Chipperfield Basels erfolgreichster Spieler: sieben Meistertitel und sechs Cupsiege hat er von 2001 bis 2012 mit dem FCB gewonnen.