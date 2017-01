FC Basel oder River Plate?

Der FCB und das obwohl ich bei River Plate im Nachwuchs spielte und der Klub in Buenos Aires Kultstatus hat. Doch es war der FC Basel, der mir die Türen zum Profi-Fussball öffnete.



Schnee oder Strand?

Meine liebste Jahreszeit ist der Sommer und dazu gehört für mich neben der Sonne der Strand.

Urs Fischer oder Paulo Sousa?

Urs Fischer, er gab mir das Vertrauen und die Chance zu spielen.

Trainingslager oder Vorbereitung in Basel?

Ich wähle das Trainingslager, weil es eine Abwechslung ist, so zu trainieren. Auch sind wir als Team nie so nah beisammen. Es gibt uns also auch die Möglichkeit, als Mannschaft zusammenzuwachsen.

Auto oder Velo?

In Basel fahren wir jeden Tag mit dem Velo auf den Trainingsplatz. Aber ich fahre gerne Auto, deshalb wähle ich dieses Verkehrsmittel.

Bart oder Schnauz?

Da muss ich keine Sekunde nachdenken: Meine Frau liebt meinen Bart.

Politik oder Kultur?

Die Politik ist mir zu undurchsichtig, darum Kultur.

Tango oder Salsa?

Der Tango ist zwar Weltkulturerbe und hat seine Wurzeln in Buenos Aires. Aber ich ziehe Salsa vor. Dieser Tanz hat einen einzigartigen Rhythmus.