Dass Roger Federer in diesem Jahr bei den Swiss Indoors Basel – in diesem Jahr vom 21. bis 29. Oktober – teilnehmen wird, war schon länger bekannt. Neben der Nummer 1 diesjährigen Jahreswertung werden aber auch die Nummer 2 und 3 im Race (per 10. April 2017) vertreten sein.

Wie die Swiss Indoors Basel mitteilen, sind Rafael Nadal (2. der diesjährigen Jahreswertung) und Stan Wawrinka (die Nummer 3 der diesjährigen Jahreswertung) im Oktober mit von der Partie, ebenso wie «der Hotspot der jungen Wilden», Nick Kyrgios.

2015 standen Nadal und Federer noch im Final der Swiss Indoors. Im letzten Jahr jedoch fehlten beide aufgrund ihrer Verletzungen. «Wer weiss, vielleicht folgt in diesem Jahr eine Reprise», lässt sich Turnierpräsident Roger Brennwald zur Zusage der beiden Tennis-Asse zitieren.

Hoffnung für Wawrinka und eine Premiere in der Schweiz

Der dreifache Grand-Slam Gewinner Stan Wawrinka hat in diesem Jahr die Chance, endlich auch in Basel zu gewinnen, nachdem er im letzten Jahr gegen den Deutschen Mischa Zverev im Viertelfinal ausschied.

Zum ersten Mal in der Schweiz spielen wird der 21-jährige Australier Nick Kyrgios. Eigentlich hätte er schon im letzten Jahr an den Swiss Indoors teilnehmen sollen, weil er aber in Schanghai beim Masters-1000-Turnier durch lustloses Spiel provozierte, wurde er für acht Wochen gesperrt und durfte deshalb in Basel nicht starten.

Die Termine für die ersten Spiele der Spitzenreiter stehen ebenfalls schon fest. Nadal wird am Grand Opening am 23. Oktober sein Pensum in Angriff nehmen. Federer wird am Dienstag, 24. Oktober, und Wawrinka am Mittwoch, 25. Oktober, spielen.

Der Vorverkauf für die Swiss Indoors startet am Mittwoch, 12. April, um 8.00 Uhr. Die Ticketpreise bleiben dieselben wie letztes Jahr. Gekauft werden können die Tickets via Website der Swiss Indoors, via Ticketcorner oder an den über 1600 Vorverkaufsstellen, darunter in den Manor-Filialen, sowie SBB und Postschalter. (coh)