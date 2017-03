Am 25./26.2017 fanden im Hallenbad St. Jakob die diesjährigen Regionalmeisterschaften im Synchronschwimmen statt. Am Samstag absolvierten die Athletinnen des Schwimmvereins beider Basel einen konzentrierten Pflichtwettkampf und setzten so optimale Voraussetzungen für den anschliessenden Kürwettkampf.