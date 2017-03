Am Sonntag möchte das Damenteam mit einem Sieg dem Platz in der grünen Tabellenhälfte wieder näher kommen. Im viertletzten Spiel der Saison heisst es für die Leimentalerinnen, nochmals alle Kräfte zu bündeln und alles in die Waagschale zu werfen, um diese zwei wichtigen Punkte auf ihr Konto zu verbuchen.