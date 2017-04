Es war ein Start nach Mass für den klaren Aussenseiter in diesen Cupfinal. Mit einer gut aufgelegten Passeuse Tess von Piekartz und der in diesem ersten Satz mit einer hundertprozent Angriffsquote glänzenden Maja Storck (vier aus vier) lagen die Baselbieterinnen beim ersten technischen Time-Out mit 8:7 in Front.

Doch es sollte noch besser kommen. Dank Punkten von Mittelblockerin Monika Smitalova und der starken Topskorerin Laura Künzler lautete der zwischenzeitliche Spielstand 13:11 zu Gunsten des Teams von Head-Coach Timo Lippuner. Doch genau in dieser Phase, als das Zürcher Ueberflieger-Team etwas schwächelte, machte sich bei Sm’Aesch das verletzungsbedingte Fehlen der Estin Anu Ennok schmerzlich bemerkbar.