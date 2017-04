Nach dem Gewinn des langersehnten Meistertitels im Jahr 2014 haben die Gladiators beider Basel zuletzt zwei Mal in Folge die Teilnahme am Swiss Bowl verpasst. Das wollen die Jungs von Dwaine Wood in diesem Jahr ändern. «Wir sind vor allem in der Offensive stärker als letztes Jahr und haben einen tollen Teamspirit. Ich bin daher überzeugt, dass wir den Swiss Bowl erreichen», sagt René Fink.

Der Saisonstart der Gladiators verlief allerdings etwas harzig. In den ersten Duellen gegen Genf und Lausanne bekundeten sie mehr Mühe als erwartet, gewannen aber zwei Mal. Das soll auch am Samstag (18 Uhr, Rankhof) im Spitzenspiel gegen die Winterthur Warriors so bleiben. «Es wird ein interessantes Spiel auf Augenhöhe», glaubt Fink.