Und solche guten Tage hatte er zuletzt viele. Mit unglaublich starken Auftritten, seiner feinen Technik, seiner Schnelligkeit, um die ihn sogar Offensivspieler des FCB beneiden, seiner Übersicht und Abgeklärtheit hat er sich in die Stammelf gekämpft. Natürlich kommt ihm zugute, dass Eder Balanta momentan Rückenbeschwerden hat. Aber in dieser Verfassung wäre Akanji wohl auch sonst die Nummer zwei in der Innenverteidigung neben Marek Suchy.

«Ich habe gewusst, was ich kann»

Dass er nach seinem Kreuzbandriss so zurückkommen und innert kürzester Zeit zum Mann der Stunde avancieren würde, das durfte niemand erwarten. Im Verein machte niemand Druck auf ihn. Geglaubt haben sie aber immer an seine Qualitäten. Alle. Am meisten er selber. Deshalb sei er auch nicht überrascht, wie es momentan laufe. «Ich habe auch vor meiner Verletzung ein paar gute Leistungen zeigen können und habe gewusst, was ich kann.» Selbstvertrauen ist beim erst 21-Jährigen alles andere als Mangelware. Das zeigen seine Worte, seine Auftritte auf dem Platz und jene mit breiter Brust in der Interview-Zone. Nicht nur dann, wenn er eben zwei Tore erzielt hat.