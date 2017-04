Marco Streller, Ihre erste Entscheidung als designierter Sportchef ist die Trennung von Cheftrainer Urs Fischer. Was sind die Gründe?

Marco Streller: Wir wollten einen kompletten Neuanfang, und dafür braucht es auch auf der Position des wichtigsten Angestellten einen Wechsel. Das hat es uns auch etwas einfacher gemacht, es ihm gegenüber zu begründen. Wir wollen mit einem Trainer, den wir ausgesucht haben, in unser Konzept hineingehen. Das ist sehr wichtig gewesen für uns und auch der einzige Grund für die Trennung. Es ist nicht gegen ihn als Trainer. Das weiss Urs Fischer auch und kann es nachvollziehen.

Wann reifte diese Entscheidung, diese Trennung herbeizuführen?

Wir haben in den letzten Wochen Gespräche mit Urs Fischer geführt. Aber wir haben auch gesagt, dass wir die Mitgliederversammlung erst abwarten mussten, weil wir den Segen der Mitglieder brauchten. Das war uns sehr, sehr wichtig. Und ohne diesen hätten wir ja gar nichts entscheiden können. Aber wir waren schon vorher dieser Überzeugung. Das haben wir ihm offen und ehrlich so gesagt. Dass wir das jetzt heute kommuniziert haben, ganz klare Wunsch von Urs. Es geht auch um seine Zukunft, dass er sich da positionieren kann. Das ist einfach fair. So können wir alle vorwärts schauen.

Wie hat er reagiert?

Es ist sicher so, dass er enttäuscht war, aber wir sind auch auf ein gewisses Verständnis gestossen. Er wusste seit Januar, dass es einen Wechsel an der Vereinsspitze geben wird, auch wenn er da wahrscheinlich noch nicht wusste, wer übernehmen wird. Er hat auch gesagt, dass er nicht komplett überrascht gewesen ist. Aber seine Enttäuschung ist in diesem Moment absolut nachvollziehbar.

Lässt seine Enttäuschung auch darauf schliessen, dass er gerne weitergemacht hätte?

Ich denke, er hätte weitergemacht, ja.

War es überhaupt jemals eine Option, dass Fischer weitermacht?

Wir haben sicher auch über die Möglichkeit geredet, mit Urs weiterzumachen, klar. Aber wir waren uns schnell einig, dass es einen neuen Trainer braucht.

Hätte er denn die neue Devise, mehr Jugendspieler einzubauen, umsetzen können? Viele junge Spieler kamen zuletzt ja nicht zum Zug.

Was die Jugendspieler anbelangt, muss man einfach auch sehen, dass der Kader zu gross zusammengestellt worden ist. So hatten die Jungen keine wirkliche Chance. Das darf man aber nicht Urs ankreiden. Das hat die Technikkommission zu verantworten, in der ich auch sitze. Hinzu kommt, dass wir wenige verletzte Spieler hatten, was Fluch und Segen zugleich ist.