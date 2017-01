Am Samstag nahm das Karate-Team vom Budo Sport Center Liestal zum Start in die laufende Karatesaison am Int. Karate Champions-Cup in Hard am See (Österreich) teil. Nebst dem Saisonstart ist der Champions-Cup auch das Vorbereitungsturnier für die im Februar in Sofia (Bulgarien) bevorstehenden Jugend/Junioren/U21 Europameisterschaften.