Dass Fussball halt doch ein Spiegelbild des Lebens, das oft nicht «gerecht» ist, sein soll, zeigte der Vergleich zwischen Aargauern und Baslern. Denn ab der 46. Minute, und bis fünf Mi­nuten vor Abpfiff, waren die Gäste drückend überlegen. Bezüglich Ballbehandlung und -sicherheit sowie in fundementalen Dingen wie Raumaufteilung, Angriffsauslösung und Tormöglichkeiten. Die Quintes­senz dieser Dominanz war die Umwandlung des Pau­sen-Rückstandes in eine verdiente Führung. Und mit diesem Erfolg, und den drei Punkten bei einem der Aufstiegsfavoriten, hätte der Basler Quartierverein wohl wieder in die Spur gefunden.

Der 2:2-Ausgleich kam «aus dem Nichts», wie Baden-Trainer Thomas Jent nach Abpfiff of­fen zugab. Den Höhepunkt an Frust und Verzweiflung ereilte die Basler jedoch in der 90. Minute, als Nico Samson den Ball über «Blägg»-Hüter Steven Oberle (der ein wenig zu weit vor seinem Gehäuse stand) hob. Das Spielgerät prallte an die Latte – und den Abpraller schob Ne­nad Bijelic über die Linie zum «nie geglaubten Sieg», wie die Gastgeber - nach dem Abpfiff des niederländischen Refs – ungläubig zu Protokoll gaben.

In Kampfsportarten wäre Baden gegen Black Stars wohl wegen technischer Überlegenheit der Gäste abgebrochen worden. Im Fussball können isolierte Aktionen ein Resultat ad ab­surdum erscheinen lassen. Und dennoch müssen beim Basler Quartierverein wohl alle über die Bücher gehen. Eine substanziell hochdotierte Equipe, welche im Vergleich zur starken Rückrunde 2015/16 weiter verstärkt wurde, belegt nach sieben Runden den 14. und letzten Tabellenplatz in der Gruppe 2 der 1. Liga.

Selbstüberschätzung als Ursache für den Einbruch?

«Es kann schon sein, dass einige ihr Potenzial überschätzen und der falschen Meinung sind, dass es automatisch so gut läuft wie im Frühling 2016», meint Black-Trainer Andy Fimian. Der frühere Nationalliga-Stürmer sagte dies nicht in Baden, sondern bereits bei den Heimniederlagen gegen Muri, Sursee, Thun Oberland und den Luzerner Nachwuchs, wo die Basler – bis auf die Partie gegen die U21 des FCL – zumindest ebenbürtig, wenn nicht «besser» gewesen waren. Alleine das Resultat war negativ – doch im Fussball ist nur das finale Skore und die Rangliste die ein­zig gültige Wahrheit. Die Tabelle lügt bekanntlich nie.

Natürlich passt es zur Situation des FC Black Stars, dass Captain Reto Friedli – in Be­drängnis zwar – mit dem Kopf befreien wollte – und ein lupenreines Eigentor erzielte. Tor­garant Mickaël Rodriguez (36) traf doppelt – und doch nützten seine beiden Treffer nichts. Denn Hüter Oberle gelingen keine «big saves»; vielmehr kassiert der junge, talentierte Schlussmann Gegentreffer, die «nicht unhaltbar erscheinen», wie es ein steter Matchbesu­cher (auch von Auswärtspartien) dezent ausdrückt…

Am nächsten Samstag (16 Uhr) gastiert der FC Wangen bei Olten auf dem Buschweiler­hof. Es ist das Duell des Letzten gegen den Vorletzten. Und in diesem Vergleich muss «Blägg» siegen, ansonsten es für einige Exponenten ein stürmischer Herbst werden wird...