Der angesprochene Urs Fischer sagte, dass er sich unheimlich für seinen Spieler freue. «Vielleicht sind diese drei Tore genau das, was er gebraucht hat. Er ist ja auch schon vorher zu vielen Chancen gekommen, weil er konsequent jene Wege geht, die ihm diese Tormöglichkeiten überhaupt erst eröffnen», sagte Fischer. «Vielleicht hat auch geholfen, dass mein Assistent Markus Hoffmann mit ihm vor dem Spiel noch ein zusätzliches Training vor dem Tor durchgeführt hat.»

Der vierte Hattrick

Natürlich musste Elyounoussi nach seiner Triplette am späten Samstagabend noch in seinen Erinnerungen kramen. Da er schon mit 16 Jahren und neun Monaten für Sarpsborg 08 in der höchsten norwegischen Liga sein Profidebüt gegeben hatte, kommen bereits einige Karrierejahre zusammen. «Ich glaube, das war der vierte Hattrick in meiner Laufbahn», sagte Elyounoussi. «Zwei davon waren ebenfalls richtige Hattricks – also ein Tor mit links, eines mit rechts und eines mit dem Kopf.»

Möglicherweise sind dies in seiner Heimat die Kriterien dafür. In unseren Gefilden dagegen spricht man von einem «echten» Hattrick, wenn ein Spieler in einer Halbzeit drei Tore hintereinander erzielt, ohne dass ein anderer Akteur dazwischenfunkt. Und weil Elyounoussi gegen die harmlosen Luganesi nach 2, 23 und 36 Minuten traf und für die beruhigende 3:0-Pausenführung sorgte, ist er seit Samstag eben ein «echter» Hattrickschütze.

In Norwegen waren ihm zwar einst mal drei Tore innerhalb von neun Minuten geglückt, aber dies geschah in der zweiten Liga; und bei den beiden anderen Hattricks für Molde in der höchsten Spielklasse gab es eine Halbzeitpause dazwischen.

Wie dem auch sei. «Man hat heute gesehen, welch guten Teamspirit wir haben», sagte Elyounoussi. «Ich bin sehr glücklich. Zwar habe ich mein Trikot verschenkt, den heutigen Abend werde ich aber ohnehin nie vergessen.