Ist Souaré die Trouvaille?

Der Ausfall von Fuchs hat die Starwings-Verantwortlichen „alarmiert“ und zum Handeln ge­zwungen. Am Mittwochnachmittag ist, von Genf kommend, der 23-jährige Mohamed Souaré in Birsfelden eingetroffen.

Der Zweimeter-Mann wechselte im Sommer vom B-Ligisten Meyrin/Grand-Saconnex zum A-Ligisten BC Winterthur, hinterliess beim Novartis-Cup in Birsfelden im September einen vorzüglichen Auftakt und auch in den ersten Partien (namentlich in Lugano) wusste der Schweizer afrikanischen Wurzeln mit seiner enormen Sprungkraft und Reboundstärke zu überzeugen. Dennoch bat Souaré im November um Auflösung des Vertrages, da er mit Winterthur-Trainer Daniel Rasljic „keinen gemeinsamen Nenner gefunden hat“, wie er den Starwings-Verantwortlichen erklärte.

In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob das Birstaler Kombinat den vielverspre­chenden Akteur verpflichten werden. „Er muss zum Team passen und es dürfen keine Kosten für den Verein entstehen; die Finanzierung müsste also extern erfolgen“, so die Klubverantwortlichen.

Dass Souaré aber zumindest mit seiner Athletik und Explosivität, sicher in der Defense, eine Verstärkung wäre, „ist ohne Zweifel richtig“, so Trainer Pav­loski. Sein Zuzug wäre auch bereits eine Option, den Genfer längerfristig an die Starwings zu binden, denn Zweimeter-Spieler sind im Nachwuchs keine auszumachen.

Und sein Zu­zug würde es Pavloski erlauben, den Amerikaner Brown primär auf der Flügelposition einzusetzen, während die Stärke von Souaré das Spiel unter den Brettern ist. Im besten Falle könnte der Neuzuzug am übernächsten Samstag im Auswärtssspiel bei Union Neuchâtel eingesetzt werden.