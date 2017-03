«Unser Turnier soll Schweizer Nachwuchstalenten als Plattform für den internationalen Durchbruch dienen», erklärt Turnierdirektor Lukas Troxler seine Philosophie. «In Biel können sie sich mit der weltweiten Tennis-Elite messen.» Neben den Heimstars Viktorija Golubic, Belinda Bencic und Turnierbotschafterin Martina Hingis werden ab dem 10. April 25 namhafte Spielerinnen aus den Top 100 in der Swiss Tennis Arena am Start sein.

«Ich freue mich sehr über diese Chance, zum zweiten Mal an einem WTA-Turnier teilnehmen zu können – und das erst noch zuhause in der Schweiz», sagt Rebeka Masarova. Sie traut sich durchaus zu, inmitten der Tennis-Elite nicht nur durch ihre feuerrote Haarpracht aufzufallen: «Eine Juniorin kann so gut sein wie ein Profi, nur fehlt es uns manchmal noch an Konstanz.»

Hoffnungsträgerin des Frauen-Tennis

Die 1,86-Meter-grosse Juniorin mit dem wuchtigen Service und ihrer starken Kämpfernatur ist zweifelsfrei eine der grossen Hoffnungsträgerinnen im Schweizer Frauen-Tennis. Obwohl sie Hartplatz als Lieblingsunterlage bezeichnet, landete sie ihren ersten grossen Erfolg auf Sand. Mit dem letztjährigen Sieg an den French Open der Juniorinnen machte Masarova einen bedeutenden Schritt in Richtung Profi-Tour.

Sie erhielt eine Wild Card am Schweizer Frauen-Turnier in Gstaad und nutzte sie bei ihrem WTA-Debüt gleich mit dem sensationellen Erreichen der Halbfinals. Mit dem Final-Vorstoss an den diesjährigen Australian Open begann auch ihr letztes Jahr als Juniorin auf der Tour fulminant.

Die Erfolge von Indian Wells

Neben den Heimstars Viktorija Golubic, Belinda Bencic und Turnierbotschafterin Martina Hingis, die soeben am Premier-Turnier in Indian Wells ihren 56. WTA-Sieg im Doppel feierte, werden am 10. April 25 namhafte Spielerinnen aus den Top-100 in der Swiss Tennis Arena am Start sein.

Darunter auch die sensationelle Halbfinalistin von Indian-Wells, Kristina Mladenovic (WTA 18). Dank ihrem jüngsten Erfolg in der kalifornischen Wüste wird die druckvoll spielende, 23-jährige Französin als frisch gebackene Top20-Spielerin in Biel anreisen.