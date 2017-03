Im Kampf um einen Stammplatz

Die Ansätze, die Gaber zeigte, machen Lust auf mehr. An seinem langhaarigen Mannschaftskollegen wird Gaber in Zukunft trotzdem kaum vorbei kommen. Doch auf der linken Seite ist der Kampf um den Stammplatz in vollem Gange. Traoré, Petretta und Riveros hiessen bisher die Kandidaten. Seit gestern wissen wir, dass auch das Aussenverteidiger-Duo Lang/Gaber eine valable Alternative ist. Und zwar nicht nur frisurentechnisch.